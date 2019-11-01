Лилия Ребрик поделилась мощной мотивацией

Лилия Ребрик является вдохновителем для своих поклонников. Ее мотивационные посты и личный пример – лучший показатель того, что рекомендации звезды работают! Например, теледива считает, что супруги обязательно должны находить возможность побыть наедине для поддержания должного уровня страсти и взаимного интереса, поэтому она не упускает возможности придаться романтике с мужем Андреем Диким. Так, Лилия решила поговорить с подписчицами о любви к себе. Соотвествующий пост появился на ее странице в Instagram.

Теледива опубликовала фото из бассейна. Ведущая отправилась на плаванье со старшей дочерью Дианой. Она призналась, что находит в плотном графике место для общения с родными.

«Дівчата, себе треба любити. Цьому треба вчитися. Себе потрібно поважати. І цьому теж треба вчитися. Треба навчитися приймати компліменти. Не виправдовуватися, як ми зазвичай робимо, а гідно відповідати «Спасибі!». Треба навчитися не старатися, хоча б тому що Ви — жінка. Не поспішати, а все одно скрізь встигати. Це так все непросто. Прийняти себе такою, яка ви є. Інколи дарувати собі час і присвячувати його тільки собі», — пояснила ведущая.

«Любити себе- це означає жити в гармонії з собою та оточуючим світом, так як подобається тобі, так як ти хочеш, так, щоб відчувати себе щасливим. Любити себе- це означає займатися улюбленою роботою. Ви ніколи не почуєте від поважаючої себе людини фразу «як мене дістала ця робота». Погодьтесь. Любити себе- це бути здоровим. Коли людина здорова- вона менше проблем доставляє рідним і це автоматично турбота про рідних. Любити себе- це прагнути бути щасливим, мати вільний час, хоббі. І дуже важливо не плутати любов до себе і самолюбовання, а також любов до себе і егоїзм. І врешті-решт, людина, яка не любить себе- ніколи не зможе полюбити когось по-справжньому. Це закон життя.», — заверила звезда.

Поклонники вдохновились словами ведущей и сообщили ей об этом в комментариях.

: Новости Ю