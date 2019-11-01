Портрет типового антизападника

Так, друзі — сьогодні буде цікавий пост про те, що саме з себе представляє типовий антизахідник і ненависник США — думаю ви помітили, що останнім часом розвелося дуже багато таких персонажів, особливо часто їх можна зустріти в інтернеті у коментарях до будь-яких новин про США чи Євросоюз. Антизахідники щиро радіють всьому негативному, що трапляється на Заході — наприклад, в даний час дуже багато подібних персонажів приходить і виступає в коментарях до новин про згорілому паризькому соборі — порушені антизахідники відзначаються в коментарях переможними і радісними зойками.

Не менш активно антизахідники проявляються і в коментарях до негативних новин про Росії — але тут замість справедливого занепокоєння за долю країни вони нападають на тих, хто критикує все, що відбувається в Росії — “скільки тобі заплатив Держдеп за очорнення Батьківщини?” — запитує антизахідник під кожним критичним коментарем.

Загалом у сьогоднішньому пості розповім вам про те, які типові риси притаманні антизападникам і ненависникам США. Ну і додаватися в друзі не забувайте)

Наявність вдома телевізора, спілкування з ним.

Абсолютна більшість антизахідників і ненависників США має вдома телевізор — телебачення для антизападника є найбільш авторитетним і часто єдиним джерелом інформації про навколишній світ. Те, що в останні роки путінське російське телебачення перетворилося виключно в джерело пропаганди — антизахідник і знати не хоче, або знає це і цьому радий.

Я зустрічав антизахідників, які на повному серйозі вважають, що Інтернет — це таке “психотронну зброю”, створене Держдепом спеціально для того, щоб перемогти Росію. “У цьому вашому інтернеті суцільна брехня телебаченні, яку спонсорує пиндосами, а от по телевізору показують тільки правду. Я давно знаю Соловйова, такий мужик брехати не буде!” — як би заявляє антиизападник, дивлячись пропагандистські передачі.

Дуже часто антизахідник в прямому сенсі слова спілкується з телевізором — сперечається з непонравившимися йому героями передач, підтримує Соловйова і Кисельова зойками “так цим хахлам, ось це ми показали! Дави їх блять!” і періодично коментує все, що відбувається на екрані довгими монологами.

Імперське мислення.

Практично всім антизападникам і ненависникам США властиво імперське мислення — хтось марить поверненням СРСР, а хтось навпаки — спить і бачить, щоб воскресла Російська Імперія у межах 1917 року, з Польщею та Фінляндією у своєму складі. Для чого це йому потрібно — антизахідник не повідомляє, або говорить щось про велич Батьківщини, яке не продається в обмін на мереживні трусики”.

Що найсмішніше — марив про великого антизахідник найчастіше не здатний упорядкувати хоча б якийсь шматочок життя навколо себе — свій двір, під’їзд, якесь навколишній простір. В під’їзді антизападника можуть бути тонни павутини, сеча по кутах стіни можуть бути списані написами “Вєрка — повія” і “Цой — живий!” та що там — в під’їзді цілий фекальний сталагміт може вирости — але антизападнику на це абсолютно наплювати. Що до того під’їзду, коли потрібно про долю Батьківщини думати! Сталагміт нікому не заважає — міркує антизахідник, розглядаючи сталагміт — він наш рідний і нічого поганого не замишляє, а ось Обама/Трамп/Порошенка — це дійсно серйозна проблема!

Вихваляння всього радянського або царського.

Антизахідники бувають двох типів — перші люблять і вихваляють все радянське, інші ж антизахідники — совок не люблять, терпіти не можуть Сталіна, але зате дуже люблять Росію, яку ми втратили” — ну тобто Росію до 1917 року. Періодично в коментарях до різних блогах я спостерігала. эпичнейшие срачі між цими двома видами антизахідників — вони засипають один одного цифрами і фактами і зі шкіри геть лізуть, доводячи, коли ж саме було краще жити в Росії.

Втім, срачі часто закінчуються примиренням – антизахідники сходяться в думці, що царська Росія, і сталінський СРСР мали в общем-то досить великим запасом Величі, а країни Загниваючого Заходу їх боялися — для антизападника це головний критерій успішності країни. “Бояться — значить поважають!”.

Читання псевдоісторичного літератури.

Практично всі антизахідники і ненависники США вважають себе дуже начитаними людьми — але ось вони читають головним чином всяку псевдоісторичну літературу, яку професійні історики вважають тенденційною макулатурою. “Царські” антизахідники люблять книжки початку 1990-х років, у яких у фарбах розписується історія “Росії, яку ми втратили”, а “радянські” антизахідники дуже цінують і люблять книги з вихвалянням Сталіна — які активно почали друкуватися приблизно після 2008 року.

І ті, і інші антизахідники дуже люблять книги про попаданцев — кожен антизахідник знаходить в них щось своє улюблене — а саме знищення США з допомогою російського десанту, прорив сталінських танків у 1945 році до самої Атлантики і колонізацію під червоним прапором Місяця. Два види антизахідників сходяться тут у єдиному пориві — “ех, якщо б ми тоді пшеков та чухонь не відпустили, ось країна була б! Величественние не буває” — покрикивают “царевичі”. “Це так, а от якби товариш Сталін не здрейфив і оголосив війну Пиндосии та лягушатникам з чаехлебами— то вже б і всією Європою володіли” — вторять їм “совки”.

Обидва види антизахідників зачитуються також книгами Фоменко-Носівського про давніх російських 50.000 років тому, сходячись на думці, що всі досягнення цивілізації, включаючи слонів та айфони — були спершу придумані в стародавній Росії, але потім були шахрайським шляхом вкрадено, вивезені, а бридкі буржуї змовилися всім розповідати, що придумали всі ці винаходи — вони.

Конспірологія.

Усі (всі) антизахідники ласі на конспірологію. Все в світі відбувається не просто так, всім управляє таємний Піквікський клуб під особистим керівництвом Обами і за планом Аллена Даллеса. Таємна суть цих планів полягає насамперед у знищенні Росії — і антизахідники легко виявляють такі плани в неуродившемся хлібі, облуплених будинках і вічної невлаштованості життя” — “знову піндоси заважають, прокляті! Трохи-чут вісь Землі магнетроном зсунули — і все у нас пішло шкереберть!”

У цю картину світу легко вкладається взагалі все, що відбувається на світі. Потонула підводний човен? — так це піндоси її збили. Вивчення наслідків катастрофи показало, що справа була в відмовила техніці? Пиндосские диверсанти пробралися сюди. Родичі загиблих хочуть притягнути до відповідальності державу? — це все проплачена Обамою масовка.

В інтернеті антизахідники охоче діляться всякими неймовірними “таємними планами” і “надсекретними протоколами” по знищенню Росії — і якщо ви будете їх аргументовано спростовувати, то в кращому випадку антизахідник подивиться на вас з поблажливою посмішкою як на “корисного ідіота”, а в гіршому — скаже, що ви і є агент Обами/Трампа.

Озлобленість на цивілізацію.

Невеликий відсоток антизахідників час від часу потрапляє за кордон в розвинені країни і бачить, що там є рівні дороги, сучасні і чисті машини, красиві будинки і доглянуті міста, так і люди живуть там досить непогано. Здавалося б — потрібно подивитися, як живуть люди в розвинених країнах і зробити висновки — але ні, частіше всього антизахідник на все побачене реагує злістю і агресією — “ну стривайте чухонцы, щось ви занадто добре жити стали, ось скоро ми вас візьмемо — і тоді ще подивимося!”.

Такі справи.

А вам траплялися такі персонажі? Спілкувалися з ними?

Напишіть в коментарях, цікаво)