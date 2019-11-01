Журналісти програми «Схеми» заявили про тиск на редакцію з боку Портнова

Журналісти програми «Схеми» — спільного проекту «Радіо свобода» і телеканалу «UA: Перший» — заявили про тиск на редакцію з боку екс-заступника глави Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрея Портнова.

Який напередодні пізно ввечері у своєму Telegram-каналі звернувся до Михайла Ткача та програми, опублікувавши персональні дані водія знімальної групи. «Схеми» готували журналістське розслідування щодо Портнова.

Журналісти розповіли, що Портнов оприлюднив повні паспортні дані та домашню адресу, номери авто, а також дані, які свідчать про стеження за місцем проживання водія програми.

Повідомлення Портнова з даними водія, які захищені законом України, поширив у своєму Telegram-каналі народний депутат фракції «Слуга Народу» Олександр Дубинський.

Журналіста «Схем» і юристи заявляють, що таким чином Портнов прямо порушив українське законодавство відразу за кількома статтями. Редакція розцінює публікацію Портновим персональних даних водія програми як прямий тиск на команду «Схем».

«Редакція вважає дослідження зв’язків і впливу Андрея Портнова суспільно важливою інформацією а особистість Андрея Портнова публічною. Редакція не планує припиняти роботу над темою про вплив і зв’язку Андрея Портнова з українською владою через тиск шляхом публікації персональних даних членів знімальної групи або тиск будь-яким іншим способом «, — йдеться в заяві журналістів» Схем «.

У 2011-2014 роках Андрій Портнов займав посаду заступника голови Адміністрації президента України. З 2005 по 2010 рік був головним юристом команди Юлії Тимошенко.

Правоохоронці перевіряли Портнова на причетність до ключових кримінальних справах проти Януковича і його оточення, в тому числі до розстрілів учасників Революції Гдності в 2014 році.

У березні 2018 року Служба безпеки України порушила кримінальну справу за статтею «державна зрада», в рамках якої Портнова перевіряли на причетність до сприяння анексії Криму Росією.

Через рік Андрій Портнов виграв судові позови до СБУ і інформагентства «Укрінформ», а також до партії «Блок Петра Порошенко» за поширення інформації про те, що його підозрюють у державній зраді. Шевченківський районний суд Києва зобов’язаннями язав СБУ та «Укрінформ» спростувати цю інформацію, так як повідомлення про підозру Портнову не вручали, отже, процесуального статусу підозрюваного у нього немає. Київський апеляційний суд зобов’язаннями язав БПП зробити аналогічне спростування.

Як і багато чиновників часів Януковича, Портнов потрапив під європейські санкції, однак у жовтні 2015 року суд Європейського Союзу прийняв рішення у справі «Портнов проти Заради ЄС», яким визнав «протиправними» санкцій проти нього у зв’язку за «недостатністю підстав».

Відповідно до рішення, Суд ЄС встановив, що єдиною причиною для накладення санкцій на Андрея Портнова був лист від Генеральної прокуратури України, в якому ГПУ стверджувала про те, що нібито інформація слідства дозволяє говорити, що Портнов серед інших причетний до розтрати значної кількості державних засобів і їх нелегального виведення за межі України «.

«Аргумент»