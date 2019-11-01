«Холопи відступають, а Україна залишиться»: Портников яскраво звернувся до прихильників капітуляції

Незважаючи на те, що в українському суспільстві зараз багато згодних на роль московського «холопа», Україна все одно вистоїть, завдяки справжнім патріотам. Адже ці люди захищали країну в усі часи, всупереч всьому.

Таку думку висловив український журналіст, публіцист Віталій Портніков у повідомленні, опублікованому на його Telegram-каналі. Він також підкреслив, що українського патріота і російського шовініста роз’єднує майже все, але об’єднує презирство до малоросійського холопу.

«Російський шовініст готовий використовувати малоросійського холопа, якщо йому потрібно з його допомогою завоювати або вкрасти українську землю, розбестити українську душу, заплювати українське небо. Але він потішається над його смішним «геканьем» і «шоканьем», над його безглуздими підлітковими жартами, над його навмисним прагненням догодити. Російського шовініста нудить від усього цього, але він терпить заради чужої землі і чужого неба. Якщо у нього все вийде, він у черговий раз витре про холопа ноги і відправить на стайню жарти жартувати», – попередив Портніков про долю готових зрадити власний народ.

Що стосується українського патріота, то він, за словами журналіста, має абсолютно протилежні життєві орієнтири і цінності.

«Український патріот готовий жертвувати своїм життям, своєю долею заради того, щоб холоп жив у мирі та безпеці. Холоп – його співвітчизник. Патріот захищає Україну. Холоп цього не помітить. Він розповість своїм дітям, що йому заважала жити «войовнича меншість», яка поставила бар’єр між чоботом господаря і його послужливим мовою. Але патріот все одно буде захищати і будувати країну, в якій – якщо у російського шовініста і його холопська нічого не вийде – йому доведеться і далі жити разом з холопами. Тому що холопи – його співвітчизниками», – яскраво висловився Портников.

«Важко жити в країні, де холопство приносить гроші, влада і народну любов. Важко таку країну захищати. Але необхідно. Необхідно просто тому, що ця країна – Україна. Холопство рано чи пізно відступає, діти і онуки вчорашніх холопів будуть соромитися ганьби своїх батьків. А Україна залишиться», – оптимістично підсумував він.