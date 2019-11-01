Нардепи «Слуги народу» почали ігнорувати п’ятому ятничні засідання Ради

На ранковому засіданні Верховної Ради кількість нардепів у сесійній залі була нетрадиційно малочисельною для цього складу парламенту малочисельною. Це обурило спікера Дмитра Разумкова.

Як повідомляє gazeta.ua, під час години запитань до уряду і виступу з трибуни міністра розвитку громад та територій Альони Бабак Разумков звернувся до присутніх:

«Шановні колеги, можна хвилинку? Коли був перший місяць роботи… шановні колеги, фракція «Слуга народу», будь ласка, хвилину тиші можна? Дуже всі були збентежені, коли до нас не приходив уряд на годину запитань до уряду. Зараз стоїть міністр, вам доповідає. Бажаючих слухати у залі не так багато. Я сказав «не так багато», а «не має». Якщо це нецікаво, то давайте не будемо витрачати свій годину, годину уряду, та не будемо запрошувати уряд до Верховної Ради.

«Якщо це потрібно, то давайте слухати відповіді на ті запитання, які задають ваші колеги. Давайте поважати один одного. Сядьте будь ласка! Займіть свої місця. У нас сьогодні не такий насичений день», — додав спікер.

Передні ряди зали, де знаходяться місця фракції «Слуга народу» були напівпорожні.