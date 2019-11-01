В Австрії штрафують на 1000 євро за куріння в барах

Рішення про заборону ще в липні схвалив австрійський парламент. Заборона на куріння поширюється на кальяни і електронні сигарети. Куріння за межами ресторанів і барів, зокрема на терасах, дозволено.

Раніше курити в барах і ресторанах можна було в спеціально відведених місцях.

Курці, які порушать заборону, повинні будуть заплатити штраф до 1000 євро. Власникам закладів, де клієнтам дозволять курити, можуть загрожувати штрафи до 10 тис. євро, якщо порушення будуть повторюватися.

Експрес-інформація по країні

Австрія (Австрійська Республіка) – держава у Центральній Європі.

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Столиця – Відень

Найбільші міста: Відень, Грац, Лінц, Зальцбург, Інсбрук

Форма правління – Федеративна республіка

Територія – 83 871 км2 (112-я в світі)

Населення – 8,4 млн чол. (94-я в світі)

Офіційна мова – німецький

Релігія – католицизм

ІЛР – 0,885 (23-я в світі)

ВВП – $436,88 млрд (27-я в світі)

Валюта – євро

Межує з Чехією, Словаччиною, Угорщиною, Словенією, Італією, Ліхтенштейном, Швейцарією, Німеччиною

Згідно з даними Євростату, 30% австрійців старшого віку є курцями. Це — третій найвищий показник в ЄС.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в Європі вже більше півтора десятків країн заборонили куріння в певних місцях. Наприклад, в ресторанах заборонили курити в Чорногорії та Нідерландах, у Венеції — на вулицях.

За матеріалами «Європейська правда»

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