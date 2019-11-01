Справи про можливих расхищениях, скоєних колишніми власниками Приватбанку, передано для розслідування в НАБУ, — Рябошапка

Кримінальні провадження, що стосуються можливих расхищений, скоєних колишніми власниками Приватбанку, передано для розслідування в Національне антикорупційне бюро України (НАБУ)

Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка.

«Зараз це справа нашими силами практично не здійснюється, залишилося дві експертизи, які ми завершуємо. Паралельно кілька виробництв ми передаємо в НАБУ, оскільки з 20 листопада ми взагалі не зможемо розслідувати справи, тому ми повинні консолідувати всі матеріали в одних руках, і практично всі матеріали вже НАБУ», — сказав він журналістам у п’ятницю в Києві.

Нагадаємо, що на момент націоналізації Приватбанку найбільшими найбільшими його акціонерами були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов.