ДТП з зарезанным: у Маріуполі загадково вбили бізнесмена

У Маріуполі Донецької області за загадкових обставин загинув підприємець. Чоловік їхав на автомобілі і потрапив у ДТП. При огляді тіла виявили ножові поранення.

Про подію повідомили очевидці. Як стало відомо, НП сталася ввечері 1 листопада.

За попередньою інформацією, убитим виявився власник італійського ресторану Parmesan. Загиблого звали Олександр Кузнєцов.

Очевидці розповіли, що помітили, як автомобіль їде, а потім врізається. Підбігли до машини, двері виявилися заблокованими. Викликали поліцію. Відразу ж приїхала швидка допомога і рятувальники, які відкрили дверцята. За інформацією очевидців, у чоловіка були ножові поранення.

НП сталася на площі Перемоги на Лівому березі Маріуполя Донецької області.

Загадкова смерть у Маріуполі

Загадкова смерть у Маріуполі

Загадкова смерть у Маріуполі

У поліції нашим журналістам підтвердили, що виявили тіло чоловіка, однак обставини смерті не уточнили.

Додамо, що за даними Єдиного держреєстру фізосіб та ФОП, одним із засновників ТОВ «Пармезан» (41210951) вказується Кузнєцов Олександр Олександрович.