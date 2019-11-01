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Зеленський приїхав до студентів на 185-річницю КНУ

01.11.2019

Вчора президент України Володимир Зеленський відвідав Київський національний університет імені Тараса Шевченка з нагоди 185-річчня.

Про це заявив кореспондент Інформатора з місця подій. З

а інформацією нашого журналіста, президент відвідав урочистості в Інституті журналістики КНУ з нагоди 185-річчя університету. Наскільки відомо, захід був закритий.

Відвідати його можна було за запрошеннями, яких була обмежена кількість.

Запрошення видавали студентам інших факультетів КНУ. На заходах також були присутні попередні президенти України Леонід Кравчук та Віктор Ющенко. Також виступав Володимир Литвин.

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