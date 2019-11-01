Деменцію можна передбачити в дитинстві

Актуальність проблем, пов’язаних з придбаним недоумством, з кожним роком буде лише збільшуватися, що не в останню чергу пов’язано зі старінням населення розвинених країн. Так, за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, в 2015 році налічувалося понад 46 мільйонів людей, що зіткнулися з деменцією. Згідно з прогнозами, до 2050-го їх число зросте до 130 мільйонів чоловік.

Вчені намагаються створити методи, які дозволили б більш точно прогнозувати подібні ризики. Зараз дослідники з Королівського коледжу Лондона представили свої висновки щодо прогнозу когнітивних способней в старості.

У дослідженні брали участь 502 добровольця, які народилися на одному тижні в 1946 році. Вони проходили когнітивні тести у восьмирічному віці, а потім, коли їм виповнився 69-71 рік. Один з тестів торкався обидва періоду: в рамках нього випробувані повинні були розглянути геометричні фігури і підібрати відсутній фрагмент з наявних варіантів. Крім тестів, пов’язаних з пам’яттю і увагою, добровольці виконували завдання на мовні здібності і орієнтацію в просторі.

Експрес-інформація по країні

Офіційна назва: Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії

Прапор



Герб



Столиця – Лондон

Найбільші міста: Лондон, Бірмінгем, Лідс, Глазго, Белфаст, Манчестер, Едінбург

Форма правління – Парламентська монархія

Територія – 243 809 км2 (78-я в світі)

Населення – 63,743 млн осіб (22-я в світі)

Офіційна мова – англійська

Релігія – християнство

ІЛР – 0,907 (14-я в світі)

ВВП – $2,98 трлн (5-я в світі)

Валюта – фунт стерлінгів

Межує з Ірландією

Крім того, мозок учасників аналізували за допомогою позитронно-емісійної та магнітно-резонансної томографий. За рахунок цього вчені, зокрема, отримали відомості про наявність амілоїдних бляшок. Отримані результати показали, що когнітивні здібності у восьмирічному віці дозволяють прогнозувати інтелект в старості.

Наприклад, людина, що входив в дитинстві в число 25% кращих учасників тестів, у 70-річному віці також показував більш високі результати в когнітивних завданнях. Діти, що надійшли в коледж, набрали приблизно на 16% більше балів, ніж кинули школу до 16 років. Крім цього, більш високі результати показали працівники інтелектуальної сфери. А жінки перевершили чоловіків у тестах на пам’ять і швидкість мислення.

Як і очікувалося, учасники випробувань з амилоидными бляшкам набрали менше балів, ніж однолітки. Однак наявність бляшок виявилося не пов’язано з когнітивними здібностями в дитинстві, віком, статтю та освітою.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», ослаблення розумових здібностей з віком стає справжнім лихом суспільства. Так, вчені підрахували, що деменція, інсульт і паркінсонізм загрожує кожному другому.

За матеріалами Naked-science

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