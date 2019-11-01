Екс-нардепа ВР Рудьковського будуть судити в Москві за напад на російське посольство в Києві у 2014 році

Московський міський суд розгляне справу колишнього депутата Верховної Ради України Миколи Рудьковського, який брав участь у нападі на посольство Росії в Києві у 2014 році.

Про це повідомили «Інтерфаксу» у Генеральній прокуратурі РФ.

«Заступник генерального прокурора україни затвердив обвинувальний висновок по кримінальній справі стосовно громадянина України Миколи Рудьковського. Він звинувачується в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 360 КК РФ (участь в нападі на службові приміщення і транспортні засоби осіб, що користуються міжнародним захистом, вчинене з метою ускладнення міжнародних відносин)»,- сказали в російському відомстві.

За даними слідства, в червні 2014 року Рудьковський, будучи депутатом Верховної Ради України, спільно з невстановленими особами із числа активістів української націоналістичної організації «Правий сектор», чия діяльність заборонена на території РФ, взяв участь у нападі на російське посольство, розташоване в Україні р. в Києві».

При цьому, вважають у Генпрокуратурі РФ, метою нападу було ускладнення міжнародних відносин Росії з Україною та іншими державами».

Нагадаємо, Рудьковського затримали в Москві за «напад на посольство РФ у Києві. Ще в травні 2016 року він був заочно арештований.

Згідно з матеріалами суду, Рудьковському пред’явлено звинувачення по частині 2 статті 360 КК РФ (напад на установу, яка користується міжнародним захистом, у цілях провокації війни чи ускладнення міжнародних відносин). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

В ніч з 14 на 15 червня 2014 року біля будівлі посольства РФ в Україні пройшла акція протесту після того, як російські окупанти збили в аеропорту Луганська військовий літак Іл-76 з 49 військовими. При цьому учасники акції розбили вікна в будівлі, зірвали прапор і перевернули припарковані поруч машини дипломатів РФ. Тоді Рудьковський також кинув камінь в посольство РФ в Україні. Російські слідчі порушили стосовно чиновника кримінальну справу.

Рудьковський обіймав посаду міністра транспорту і зв’язку України в 2006-2007 роках.