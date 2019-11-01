Станіслав Ковалевський: «смотрящий» від «донецьких» в Міністерстві енергетики. Частина 1

Нова влада продовжує поповнювати свої ряди старими кадрами і укладати союзи з своїми попередниками.

При цьому отримують посади і сідають на схеми не тільки «порохоботы», але і «донецькі», чиї довірені особи активно прибирають до своїх рук українську енергетику. І якщо при Порошенко вугільну галузь і половину енергогенеруючих потужностей віддали на відкуп Ахметову з його «роттердамскими формулами», то при Зеленском його починають тіснити «дружні конкуренти» з родини Віктора Януковича – його синок Сашко Стоматолог і найближчий кореш Юра Еникиевский.

ЗМІ вже детально розповідали про новий «вугільному дивиться» Віталія Белякове, яку замінила ахметівського чоловічка. А заодно розвіяв безглуздий вкидання про те, що Бєляков нібито є ставлеником Коломойського – мабуть, ця деза повинна була заспокоїти тих громадян, хто вважає, що Коломойський не настільки «антиукраїнський» та кримінальний олігарх Юрій Іванющенко. Тепер ось як про «людину Коломойського» заговорили про новий заступника міністра енергетики Святослава Ковалівському. Проте зараз ви самі переконаєтеся, що він, так само, як і Бєляков, є ставлеником того ж донецько-макіївського «сімейства», ще один «смотрящий», прибудований вже безпосередньо в уряд.

Людина без минулого

Українці вже почали звикати до того, що дуже багато обличчя нової влади вони бачать вперше, і високі кабінети займають люди, раніше відомі лише у своїх вузьких колах. Але навіть на їхньому тлі новий заступник міністра енергетики Станіслав Ковалевський є таким собі котом у мішку. Це до непристойності непублічна людина, який не спромігся навіть уявити свою коротку біографію і хоч якесь фото. Тому журналістам минулому шукати все це самим, розкопуючи всі можливі джерела. А їх не так і багато, враховуючи, що Ковалевський не тільки завжди намагався триматися в глибокій тіні, але і взагалі велика частина його минулого залишилося в бунтівному Донецьку.

Відомо, що Ковалевський Станіслав Сергійович народився 13 березня 1969 року в Донецьку, де і прожив більшу частину життя в панельній дев’ятиповерхівці на вулиці Марії Ульянової. Про своє утворення і першому місці роботи новий заступник міністра повідомити не спромігся (сподіваємося, що якийсь диплом у нього все ж є), а от у 90-ті Ковалевський подався на базар торгувати. Восени 1992-го він зареєструвався у Ворошиловському районному управлінні юстиції Донецька як фізична особа-підприємець під номером 1573783, отримавши патент за кодом КВЕД 52.62.0 (роздрібна торгівля з лотків і на ринках). Торгував він сам або наймав реалізаторів, чим і в яких обсягах, а може просто брав участь у якихось бандитських схемах і «розлучення» – це поки що залишається невідомим. Але можливо, що саме там, на базарах Ворошиловського району, де, до речі, починав і Борис Колесніков, Ковалевський знайшов своїх кримінальних покровителів.

Поки що немає інформації про те, хто саме прийняв Станіслава Ковалевського в ряди великого донецького клану, але ЗМІ стверджують, що це міг бути кримінальний «авторитет» Нурулислам Аркаллаев за прізвиськом «Нурік». Це твердження ґрунтується на відкритій зв’язку між Ковалевським Аркаллаевым у вигляді ТОВ «Екоойл» (ЄДРПОУ 36616545). Дана фірма, що займається торгівлею паливом, була створена в 2009 році Нурулісламом Аркаллаевым, його братом Романом Аркаллаевым, і Сергієм Чіпатимемо – а її першим директором був Станіслав Ковалевський. Власне, можна сказати, що це перший пункт відомої трудової біографії Ковалевського, а ось чим він займався до 2009 року, ще доведеться з’ясувати — раз вже він сам не признається!



Нурулислам Аркаллаев

Аркаллаев Нурулислам Гаджиевич родом з Дагестану, але вчився в Донецьку: в 1981 році закінчив технікум фізкультури і спорту (став фізруком), в 1985-му закінчив Донецький університет з дипломом тренера з самбо і дзюдо, а 1988-му там же отримав диплом бухгалтера. Після цього він відправився до Дніпропетровська, куди його покликали далекі родичі – брати участь у сімейному бізнесі», точніше в етнічній дагестанської ОЗУ. Там, «кришуючи» місцеві базари, він і завоював свій авторитет. У 90-х Аркаллаев, на запрошення радника Кучми і засновника Ліберальної партії Ігоря Маркулова (він же Ібрагім Рамзанович Меркулов, теж дагестанець), повернувся назад в Донецьк, разом з «Южкомбанком». В ході Великої донецької бійні Маркулов був «виселити» з Донецька угрупованням Ахметова, до якої перебіг Аркаллаев. При цьому, за даними SKELET-info, Аркаллаев зрадив і серйозно підставив своїх родичів, так що йому довелося довго жити в оточенні численної охорони і постійно озираючись.

З середини 90-х Аркаллаев займався горілчаним бізнесом, зокрема контрабандою угорського «Абсолюту» через структури Віктора Балоги та Василя Петьовки. Його СП «Укр-Рос Інвест» контролювало Донецький виноробний завод, а пізніше під контроль Аркаллаєва потрапила горілчана компанія «Олімп» Павла Климця. Також в 1995 році Аркаллаев створив ТОВ «Аквілон» (ЄДРПОУ 23427801), під вивіскою якого в Донецьку працювали кілька базарів. Можливо, на одному з таких базарів Аркаллаев і познайомився з Ковалевським.



Роман Насиров і Нурулислам Аркаллаев

Цікаво, що одним з бізнес-партнерів і друзів Аркаллаєва є скандальний Роман Насиров. Аркаллаев навіть поступився йому своє місце голови Федерації дзюдо України. Разом з Сергієм Чіпатимемо, який є віце-президентів Федерації дзюдо Києва, Аркаллаєва називали спонсорами Насирова на президентських виборах. І це спонсорство викликало питання. Справа в тому, що відсутність у Насирова всяких шансів увійти хоча б до першої п’ятірки кандидатів було очевидно навіть для розумововідсталих. Тобто участь у виборчій компанії йому знадобилося лише в якості політичного прикриття. І це прикриття йому оплачували Аркаллаев і Тронь. Чому?

Крім цього у Аркаллаєва є й інша, більш стара і міцна зв’язок – з Олексієм Савченком та Валерієм Гелетеєм. Він знайомий з ними по їх убоповскому минулого, оскільки Аркаллаев «мутив» свій горілчаний бізнес також за допомогою київського «авторитета» Прищика — чий спадок потім розділили його підручний Олександр Ліщенко і убозівець Савченко. Однак ТОВ «Екоойл», яке в 2009 році очолював Станіслав Ковалевський, пов’язує його з ще одним відомим кримінальним «авторитетом» з Донецької області…

Сергій Варіс, для SKELET-info