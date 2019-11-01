«Два дні вибухів, багато загиблих»: Волонтер розповів про втрати «ДНР» під Маруиполем

Сьогодні з повідомлення тренера снайперів ООС, волонтера Олександра Карпюка, оприлюдненого в соціальній мережі «Фейсбук» стало відомо, що під селом Біла Кам’янка тридцятого жовтня терористи понесли важкі втрати, в’їхавши на власне мінне поле на машині.

Як інформує replyua.net відомо про 8 загиблих і п’ятьох поранених в результаті інциденту.

Так, що пише під ніком Serg Marco волонтер розповів, що бойовики підірвали на маріупольському напрямку під Білою Кам’янкою в минулу середу, тридцятого жовтня. Це сталося всього в п’яти кілометрах від позицій Збройних сил України. Відразу ж після події, терористи поспішили звинуватити в події українські війська. Але причиною надзвичайної події, за словами Карпюка, стала дурість керівництва терористів. Почалося все з того, що бойовики на машині потрапили на власну міну, коли їхали польовою дорогою. Тоді командування терористів відправило на місце інциденту групи для евакуації, яка також підірвалася на мінному полі. А на наступний день командування бойовиків прийняло рішення відправити на місце надзвичайної події і машину саперів. Але і після цього у місця підриву пролунав черговий вибух.

Волонтер додав: «В результаті великого бажання покататися по своїм же занедбаним мінних полях, загинули від шести до восьми бойовиків, а ще 4-5 отримали поранення». Наостанок волонтер додав: «Клінічні ідіоти, звичайно. Два дні поспіль підриватися в тилу на своїх мінних полях — це треба вміти».