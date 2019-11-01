Кошкіна: Консультант ВП Хорошковський літав з Медведчуком у Москву

Консультант Офісу президента Валерій Хорошковський і голова політради партії «Опозиційна платформа – За Життя» Віктор Медведчук здійснили спільну поїздку в Москву. Про це у своєму Telegram-каналі пише журналіст Соня Кошкіна.

Вона не уточнює мета цього візиту і з ким у російській столиці спілкувалися ці два пана. Однак стверджує, що поїздці передували переговори Хорошковського і Медведчука щодо долі телеканалу «Інтер», який підконтрольний першому, а фінансуванням знаходиться не в кращому стані «першої кнопки» здатний зайнятися другий. Власне, він після тривалої бесіди і запропонував Йому з’їздити в Москву.

За деякий час до цього моменту, написала Кошкіна, в ОП запропонували Хорошковському стати тіньовим керівником уряду. Після деяких роздумів, за відомостями журналіста, він погодився, поставивши умовою входженням у владу чотирьох своїх людей.

«І сьогодні один з ставлеників нашого героя фактично доглядає за митницею, другий — за СБУ. Ще двоє теж не без діла», — пише вона.

Крім того, на її думку, зацікавив ОП і згаданий медіа-актив.

«Зрозуміло, Володимиру Зеленському дуже б цього хотілося. Так, контракт «Кварталу» з «плюсами» підписано до 21-го року, але це можна вирішити. У будь-якому випадку, наявність дружнього «Інтера» вирішує безліч питань:

— Руйнування монопольної залежності від «плюсів»; — Руйнування залежно від Коломойського, аж до можливості розпочати його «наздоганяти»;

— Системна підтримка влади «першої кнопки» країни», — перераховує Кошкіна.

Однак, зміст телеканалу – задоволення не з дешевих, а брати на себе цю ношу Хорошковський не збирався. У цей момент до нього і з’явився Медведчук і вони вирушили до Москви.

Раніше президент України Володимир Зеленський розповів про свою зустріч з високопоставленим чиновником часів Януковича Хорошковським. Після цього голова ВП Андрій Богдан розповів, що останній надає офісу консультативні послуги, допомагаючи подолати негативні тенденції, що склалися на митниці.