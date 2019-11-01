Суд за Дубневича перенесли на 2 листопада

Вищий антикорупційний суд продовжить обирати запобіжний захід депутату Ярославу Дубневичу завтра, 2 листопада.

Про це заявила суддя Катерина Широка.

“Оголошується перерва до завтра, до 11:30”, – сказала вона. Після засідання Дубневич заявив, що його справа політично ангажоване і він не вважає себе винним.

“У мене відчуття, що слідчий суддя зверне увагу на те, що цілий ряд доказів, на які посилається прокуратура, не відповідає дійсності, і прийме зважене і законне рішення”, – сказав депутат. Він розраховує, що суд відпустить його на поруки.