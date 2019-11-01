Бойовики п’ять разів відкривали вогонь на Донбасі, про втрати серед ВСУ не повідомляється

З початку поточної доби російсько-окупаційні війська п’ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, застосовуючи міномети калібру 120 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об’єднаних сил в Facebook.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи “Схід” противник здійснив три обстрілу: двічі поблизу Старогнатовки, а також у Новогнатовки. В районі відповідальності угруповання “Північ” зафіксовано два обстрілу: у Майорска і в районі Луганського.

В результаті обстрілу втрат серед ВСУ не було. “Завершився етап розведення сил і засобів з обох сторін (дзеркально) на ділянці №2 в районі населеного пункту Золоте-4 Луганській області.

Представники СММ ОБСЄ, у тому числі з використанням БПЛА, виконали верифікацію проведених нами заходів”, – додали в штабі.