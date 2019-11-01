Випадок дифтерії виявили на Харківщині – Центр громадського здоров’я

У Харківській області зареєстрували випадок захворювання на дифтерію, повідомляє Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я.

«З Харківської області надійшло екстренне повідомлення про бактеріологічне виділення нетоксигенного штаму дифтерійної палички у хворої ангіною. Пацієнтка знаходиться в стаціонарі та отримує лікування антибіотиками. Сироватка не вводилася у зв’язку з виділенням мікрооргнаізму, який не продукує токсин. Епідеміологи обласного Центру здійснюють заходи за місцем проживання та роботи пацієнтки. Всього обстежено 27 осіб», – йдеться в повідомленні.

Станом на 1 жовтня щеплення від дифтерії в Україні отримали 59,5% дітей віком до одного року та 52,3% дорослих від загальної кількості, передбаченої плановою вакцинацією.

«Наразі і Україні наявно 6 млн 800 тисяч доз вакцини від дифтерії для усіх вікових категорій за Календарем профілактичних щеплень. Метою щеплення є створення антитоксичного імунітету проти дифтерії, наявність якого практично ліквідує небезпеку розвитку важких форм дифтерії та допомагає зменшити захворюваність», – зазначили у МОЗ.

Вакцинація відбувається безкоштовно у кабінетах щеплень дільничних поліклінічних закладів. Також можна вакцинуватися власним коштом у приватних кабінетах щеплень.