«Козел, за це пристрілюють»: спливло ще одне скандальне відео з Яременко

У мережі розголосили відео з народним депутатом від фракції «Слуга народу» Богданом Яременко, на якому він в 2016 році порушив правила дорожнього руху.

Відео інциденту виклав в Facebook заступник директора КП «Київський інститут земельних відносин» Євген Тарнопольський, який став свідком того, як тоді ще дипломат Яременко заїхав на газон

Після зауваження на свою сторону чинний нардеп вийшов з машини і став звинувачувати Тарнопольського в тому, що він вигулює собаку без намордника.

«Козел, знаєш, що можна пристрелити за це?» – обурився Яременко. Після короткої перепалки конфлікт був вичерпаний

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Однак після публікації Тарнопольського Яременко відповів йому в мережі, назвав людиною на букву «м». Дипломат написав, що той не мав морального права робити зауваження і звинуватив Тарнопольського в тому, що він намагався погрожувати.

Як уточнює UAPortal, Яременко хотів написати заяву в поліцію, проте представники правоохоронних органів посміялися над ним і вирішили не складати протокол через незначності порушення.