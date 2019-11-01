Забувають про машини і чоловіків. На які хитрощі йдуть українці заради отримання субсидій

Українці заради отримання субсидій по ЖКГ «забувають» повідомити про свою нерухомість, машини і навіть родичів. А чиновники часом позбавляють людей пільг по комуналці з-за релігійних поглядів.

Забувають вказувати машини та чоловіка

У Тернопільській області жінку хотіли позбавити субсидії. Як з’ясували в управлінні соцзахисту районної держадміністрації міста Бучач, жінка забула вказати у своїй декларації дві машини, які належать їх сім’ї: ВАЗ 1979 і 1989 років випуску. З жінки зажадали повернути майже 33,5 тисяч гривень за 10 місяців.

У суді жінка пояснила, що про існування самого старого «жигуленка» навіть не підозрювала, оскільки він належить чоловікові з давніх часів. Коли вона виходила за нього заміж в 2007 році, він про це їй не сказав. Другу машину, за словами підсудної, порадила не вписувати в декларацію співробітниця управління соцзахисту.

Суд прислухався до жінки і не став позбавляти її сім’ю пільги.

Схожа історія сталася і в Сумській області. В місті Охтирка управління соцзахисту через суд хоче повернути майже 10 тисяч компенсації за комунальними тарифами у чоловіка, який забув вказати у декларації машину CHERY TIGGO 2016 року випуску. Допомогу він оформляв восени 2018 року, тобто машині тоді було не більше двох років. А за правилами сім’я, яка має машину молодше п’яти років, не має права на субсидію.

Перевірити вас можуть у будь-який час після оформлення субсидії. Якщо ви щось забули вказати, то гроші доведеться повернути

Добровільно житель Охтирки повернути гроші не погодився. Тому суд прийняв рішення на користь держави. Треба зазначити, що більшість подібних судів проходить у спрощеному режимі, без запрошення відповідачів. В даному випадку навіть ухвалено заочне рішення. Оскаржити його можна протягом 30 днів в апеляції.

А ось мешканка Чернігова і зовсім забула вказати у декларації при оформленні субсидії свого нового чоловіка. У результаті управління соцзахисту Деснянського району в Чернігові звернулося у суд і вимагав у жінки повернути майже 5200 грн виплаченої субсидії. Суд підтримав управління і прийняв рішення – повернути гроші.

До речі, є історії, коли українці забувають вказувати в документах своїх дітей, невістку, братів і сестер, які з ними проживають. Але після того, як управління соцзахисту зайнялися більш ретельної верифікацією, все це легко виявляється. У результаті людям доводиться повертати отримані субсидії або бігати по судах.

Іноді навіть забувають вказати членів сім’ї

РБК

«За важку письмову роботу» просив 120 тис. грн

Мешканець Львова довгий час добивався в судах покарання для Личаківського відділу соцзахисту Львівської міськради, який на три місяці припинив виплату йому субсидії. Сума складає трохи більше 2 тисяч гривень, які йому пізніше повернули. Справа в тому, що у зв’язку із змінами в законодавстві чиновникам знадобилося провести перевірку даних львів’янина. Він отримував субсидію на себе і сина, якому якраз виповнилося 18 років, і треба було перевірити його фінансовий стан. На це пішло час.

Але львів’янин образився і хотів отримати з чиновників компенсацію більш ніж 230 тисяч гривень за моральну і матеріальну шкоду. Моральну шкоду він оцінив у 110 тисяч, за «важку письмову роботу» по листуванню з чиновниками він вимагав 120 тисяч, ну і 4610 грн пішло у нього на судові збори. Всі суди йому відмовили.

У Донецькій області жителю Бахмута перестали платити субсидію, коли виявили, що він є боржником по комуналці. Зокрема, чоловік заборгував понад 11 тисяч гривень. Майже половину цієї суми він повинен за утримання будинку, близько 5 тисяч за тепло, а також за газ. Йому запропонували борг або сплатити, або реструктуризувати. В результаті він майже рік не отримував ніякої допомоги від держави.

Проте суд став на бік потерпілого і скасував рішення комісії з питань призначення субсидій, а також зобов’язав управління соцзахисту Бахмутського міськради відновити виплату субсидій.

Забрати гроші можуть і за борги по комуналці

24 канал

Позбавили пільги з-за помилки Пенсійного фонду

У Херсоні жінка поскаржилася в суд на те, що місцеві органи влади протягом трьох місяців не виплачували їй субсидію. Справа в тому, що жінка доглядала за своєю старою матір’ю, інвалідом 1 групи. Сім’я жила на пенсію літньої жінки і допомога дочки, яке їй виплачувалося за те, що вона змушена доглядати за мамою і не може працювати.

Однак управління соцзахисту Суворовського району Херсона чомусь вирішило, що господиня будинку не сплатила ЄСВ за три місяці, і на цій підставі їй відмовили у субсидії. Цілий рік жінка не отримує допомоги.

Як з’ясувалося під час судового засідання, сталася помилка, і Пенсійний фонд подав для звірки неправильні відомості. Однак суддя вказала, що обидві жінки отримували пенсію і допомогу від держави, значить податок був сплачений. Чиновникам треба було подумати, де взяти дані про фінанси сім’ї, і призначити субсидію.

Тому суд встав на сторону жительки Херсона та зобов’язав управління соцзахисту Суворовського району міста переглянути своє рішення. Також чиновникам доведеться заплатити судові витрати – 2 305 грн.

Переселенець приховав свою нерухомість

Позбавляють субсидій і тимчасово переміщених осіб, Наприклад, у столиці в Дніпровському районному суді слухається справа про повернення майже 14 тисяч гривень до бюджету. Як зазначено в позовній заяві управління соціального захисту Дніпровської районної адміністрації столиці, переселенець подав недостовірні відомості.

Справа в тому, що протягом тривалого часу йому виплачувалися гроші на оренду житла і витрати на комуналку. Однак під час перевірки з’ясувалося, що людина має власне житло в іншій області, яка не відноситься до окупаційної території. Тепер суд повинен вирішити хто тут правий, а хто винен.

Не дали субсидію з-за релігійних поглядів

Іноді непорозуміння виникають навіть на релігійному ґрунті. На Вінниччині, в Погребищенському районі 66-річна жінка подала до суду на місцеве управління соціального захисту, яке відмовило їй у виплаті субсидій на комунальні послуги.

Виявилося, що жінка є парафіянкою УПЦ (МП) і багато років тому відмовилася отримувати ідентифікаційний код за своїм переконанням. Тому в 2007 році міграційна служба зробила в її паспорті відмітку про те, що вона має право здійснювати будь-які платежі без коду.

Можуть виникнути проблеми з компенсацією навіть з-за релігійних переконань

Однак в 2011 році ця позначка «без коду» була визнана недійсною. Оскільки не змогли перевірити її доходи в податкову службу, їй відмовили у субсидії. Вінницький окружний суд також підтримав управління соцзахисту і відмовив пенсіонерці у її позові. Тоді жінка вирушила у Вінницький апеляційний адміністративний суд.

Судді стали на бік жінки. Свою позицію вони пояснюють тим, що у чиновників управління соцзахисту є інші можливості перевірити доходи громадянки, без ідентифікаційного коду. Наприклад, вони мають право отримувати дані за запитами: з податкової, ДАІ, Пенсійного фонду, Жеків, ОСББ і так далі. Тому суд зобов’язав дати жінці субсидію.

Однак райдержадміністрація з цим не погодилася і зараз справа розглядається в Касаційному суді ВС.