Військові та волонтери повстали проти Сивохо

У мережі поширюється флешмоб проти радника секретаря РНБО Сергія Сивохо, якому набридла політика войовничого меншини».

Акцію запустив військовий ВСУ Гліб Бабич.

«Це я, пан Сивохо. Войовниче меншість«, — написав Бабич.

Він опублікував своє фото, зроблене біля блокпоста на дебальцевому хресті в листопаді 2014-го.

«Це той самий рік, коли ви так щиро виступали на антимайдане. А пізніше одурманенное «мирне більшість» кричало «Росія, прийди!», і їм вторили в інших містах, і били до крові людей, які стояли на колінах і були прив’язані до стовпів.

А хтось помирав на Майдані.

А потім мирні «пацифісти Донбасу» під керівництвом і прикриттям Росії (країна-агресор — згідно із Законом України від 20.02.18) взяли в руки зброю і разом з «братами» почали нас убивати і рвати країну на частини.

І тоді ми, «войовниче меншість», пішли відбиватися від Росії і тих, кого вона зв’язала кров’ю за їх власну дурість«, — написав Бабич.

Він нагадав Сивохо, що тоді саме «войовнича меншість» — робітники, фермери, айтішники, вчителі, бухгалтери, лікарі, бізнесмени йшли добровольцями на фронт і ставали волонтерами.

«Можете називати нас «войовничим меншістю». Вам нас не зрозуміти. Коли ми вмирали, ви тусувалися в телешоу і їздили в Росію», — резюмував військовий.

Флешмоб підтримали багато побратими та волонтери.

Днями радник секретаря РНБО з питань реінтеграції та відновлення окупованих територій Донбасу Сергій Сивохо заявив, що «войовниче меншість продовжує диктувати стару обридлу політику».