МЗС викликав посла Чехії через “кримських татар” в Празі

Міністерство закордонних справ України викликало посла Чехії з-за візиту представників проросійської кримськотатарської організації “Къырым биргили” в Прагу.

Про це повідомляє “УНІАН” з посиланням на прес-секретаря МЗС Катерину Зеленко у п’ятницю, 1 листопада.

“31 жовтня в МЗС України був запрошений посол Чеської Республіки в Україні пан Радек Матула. Чеському дипломату було висловлено рішучий протест у зв’язку з відвідуванням 30 жовтня керівником псевдотатарской проросійської громадської організації “Къырым бирлиги” прийому з нагоди національного свята Чеської Республіки та подальшими публікаціями цієї організації на власному сайті в мережі Facebook”, – сказала Зеленко.

За її словами, “посол Чехії в Україні зазначив, що дана інформація є фейкової і не відповідає дійсності”.

Також, сказала Зеленко, чеський дипломат підкреслив, що представники “Къырым биргили” не були запрошені на офіційну частину прийому і не мали жодного контакту з президентом Чеської Республіки”. За словами Зеленко, посол запевнив українську сторону, що позиція Чехії щодо анексії Криму і тимчасово окупованих Російською Федерацією територій України залишається незмінною.