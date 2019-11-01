Правозахисники: Детективи НАБУ займаються незаконним стеженням в ЄСПЛ

Детективи Національного антикорупційного бюро України займаються незаконним стеженням в Європейському суді з прав людини в Страсбурзі. Про це заявив представник Харківської правозахисної групи Євген Захаров.

За його словами, агент Бюро Сергій Рокунь з колегою летіли з Києва у Франкфурт в одному літаку з директором НАБУ Артемом Ситником і його першим заступником Гізо Углавой.

Захаров, посилаючись на джерело, повідомив, що Ситник особисто підтвердив проведення стеження в ЄСПЛ. Крім того, за даними іншого джерела, у відповідному органі Ради Європи розпочато службове розслідування щодо цих незаконних дій.

Захаров також нагадує, що ЄСПЛ знаходиться під міжнародним імунітетом та для проведення таких слідчих дій рішення суду недостатньо. Крім того, як зазначив Захаров, незаконне стеження агентами НАБУ може бути кваліфікована як шпигунство. Це може поставити під загрозу розгляд тисяч заяв українців, а також 5 міждержавних справ України проти РФ з приводу окупації Криму і територій Донбасу.