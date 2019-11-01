У Харкові звільнили начальника поліції і двох поліцейських, які каталися на вкраденому авто

У Харкові з посади звільнили начальника міського управління Нацполиции, а двох його підлеглих звільнили зі служби. Про це повідомляє прес-служба Нацполиции Харківської області.

Наголошується, що звільнення пов’язані з гучним скандалом, коли двох поліцейських запідозрили у використанні викраденого авто. За словами постраждалого Максима Шкварко, машину йому так і не повернули. Він підозрює, що тепер, після того, як ситуація стала надбанням громадськості, автомобіль можуть знищити.

«Коли я пішов до журналістів, я вже знав, що машини не буде…вона буде втоплена, спалена. Звичайно, у мене є надія, що вона десь стоїть, що вони боятимуться її розбирати», – заявив Шкварко телеканалу «АТН-Харків».