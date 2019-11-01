Тортури і зґвалтування в одеському дитячому центрі: у розслідуванні новий поворот

Генпрокуратура (ГПУ) взяла під контроль хід розслідування за фактами порушення прав дітей в розташованому в Одесі обласному комунальному закладі «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей» (колишній притулок «Світанок»). Про це йдеться в офіційному повідомленні ГПУ в п’ятницю, 1 листопада.

Як зазначається, у зв’язку з резонансом і численними публікаціями у ЗМІ заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов направив прокурору Одеської області доручення щодо перевірки оприлюднених фактів.

Мова йде про побиття дітей, причому не тільки з боку вихователів центру, але і співробітників правоохоронних органів, приниженні, насильство над неповнолітніми.

«Ця перевірка дозволить встановити об’єктивні обставини, причини скоєння цих нелюдських дій, виявити винних осіб і якомога швидше направити справу в суд», — зазначив Мамедов.

Зараз територіальними підрозділами органів Національної поліції Одеської області та ДБР здійснюється досудове розслідування по кримінальних проваджень за фактами катувань та інших порушень прав вихованців центру. Зокрема, за ч. 1 ст. 127 (катування), ч. 1 ст. 137 (неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей), ч. 3 ст. 152 (зґвалтування), ч. 2 ст. 365 (перевищення влади) Кримінального кодексу України.

У п’ятницю, 1 листопада, голова Одеської обласної адміністрації (ОДА) Куций Максим провів закриту зустріч з правозахисниками Зоєю Мельник та Інною Білоус щодо ситуації в обласному центрі психолого-соціальної реабілітації дітей. Як повідомили в ОДА, волонтери виклали факти знущання над дітьми, як з боку старших вихованців, так і з боку педагогів і сторонніх осіб.

«Було вирішено розробити спільну покрокову стратегію дій. Зокрема, інформувати дітей про їх права, щоб вони не боялися розповідати про тиск на них. Також буде надана психологічна допомога дітям, проведена відповідна робота з педагогами закладу, працівниками служби у справах дітей ОДА. Волонтери та правозахисники нададуть рекомендації щодо усунення порушень у центрі. Крім цього, спецгрупа постійно контактує зі слідчою групою», — повідомили в адміністрації

Правда, не зуміли пояснити, чому такі важливі теми обговорюються в «закритому режимі».