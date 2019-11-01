Нардепи отримали зарплату за жовтень: хто скільки заробив

Народні депутати Верховної Ради ІХ скликання отримали заробітну плату за жовтень.

Звіт про доходи нардепів опублікований на сайті LIGA.net.

Жовтнева зарплата у більшої частини народних депутатів виявилася на рівні 36-41 тисячі гривень. Однак є представники Верховної Ради, у яких дохід за минулий місяць перевищив 41 тисячу гривень.

Більше всіх заробив перший віце-голова ВР Руслан Стефанчук. Йому було нараховано 54,1 тис. грн.

Зарплата у його колеги віце-спікера Олени Кондратюк склала 45,4 тис. грн.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков за підсумками жовтня запрацював 44,6 тис. грн.

Серед лідерів політичних партій і груп найбільшу заробітну плату отримала лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко — 43,4 тис. грн.

За 41,3 тис. грн. заробили представники групи «За майбутнє» Віктор Бондар і Тарас Батенко. Трохи менше отримав член партії «Голос» Сергій Рахманін — 40,7 тис. грн.

У депутатів з фракції «Європейська солідарність» Артура Герасимова та Ірини Геращенко заробітна плата за жовтень склала 38,8 та 36,5 тис. грн. відповідно.

Член партії «Слуга народу» Давид Арахамія заробив 36,7 тис. грн.

У представників «Опозиційної платформи — За життя» Юрія Бойка і Вадима Рабіновича дохід за минулий місяць склав 38,8 і 32,8 тис. грн.

Лідер фракції «Голос» Святослав Вакарчук отримав 41,66 тис. грн.

У екс-президента України Петра Порошенка зарплата становила 31,6 тис. грн.

Найменший дохід за результатами жовтня вийшов у нардепа від партії «Європейська солідарність» Ірини Луценко — 19,986 тис. грн.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський підписав закон про позбавлення нардепів права на отримання виплати при прогулі засідання Верховної Ради без поважної причини.