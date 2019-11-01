Зеленський розповів, як буде боротися з тіньовими ринками алкоголю

Президент України Володимир Зеленський під час наради з питань розвитку спиртової промисловості заявив, що 55% виробництва спирту в країні перенесено на тіньові ринки, які контролюють злочинні формування. Про це повідомили на сайті глави держави.

Український лідер навів приклад роботи тіньового ринку, зазначивши, що 10 літрів горілки в країні можна замовити через інтернет всього за 370 гривень.

«Хто цим керує? Хто їх кришує? Ми купуємо горілку в магазині по 90-100 гривень, в той час, як на тіньових підприємствах пляшка буде коштувати 15-18 гривень. Як вони працюють?» — сказав Зеленський.

Крім того, заступник Офісу президента Юлія Ковалів підкреслила, що фінансовий результат підприємства «Укрспирт» скоротився практично до нуля за станом на 2019 рік, а починаючи з 2016 року загальна прибуток становила всього 97 мільйонів гривень. Заступник додала, що проблеми спостерігаються і з сплатою податків.

«Якщо три роки тому Укрспирт платив близько 30 мільйонів гривень, то зараз підприємство не платить взагалі нічого. З-за тіньових ринків ми втрачаємо майже 8 мільярдів гривень, що створює великі проблеми з виплатою зарплат і негативно позначається на розвитку інфраструктури в цілому», — резюмувала вона.

Президент заявив, що з нелегальним виробництвом необхідно боротися і подав у Верховну Раду законопроект, згідно з яким алкоголь буде виготовлятися тільки по ліцензіях.

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов зазначив, що приватизація та демонополізація спиртової галузі допоможе змінити ситуацію.