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У Путіна відреагували на ідею виплатити репарації за Донбас

01.11.2019

Кремль «не відносить до розряду вдалих» заяву міністра інфраструктури України Владислава Криклія про те, що відновлення Донбасу проводитиметься після виплати Росією репарацій. Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Прес-аташе Володимира Путіна заявив, що Росія нібито і так робить все можливе для врегулювання ситуації на Донбасі. Разом з тим він не зміг однозначно відповісти на запитання, чи може Росія брати участь у відбудові Донбасу.

«Це залежить від того, що буде відбуватися, як буде відбуватися, — ред.) врегулювання і так далі», — сказав Пєсков.

Раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що про відновлення Донбасу можна буде говорити лише тоді, коли Росія залишить окуповані території і виплатить репарації. Що ж стосується суми, яка могла б піти на відновлення, то зараз її назвати неможливо.

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