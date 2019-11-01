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Замість демонтованого барельєфа маршалу Жукову одесити встановлять дошку пам’яті про загиблих на Донбасі

01.11.2019

Замість барельєфа радянському маршалу Георгію Жукову на Одеському обласної військкоматі встановлять меморіальну дошку загиблим військовим на Донбасі, розказала Радіо Свобода пресофіцер військкомату Анастасія Ільїяш.

«На цьому місті до 6 грудня планується встановлення меморіальної дошки на честь загиблих військовослужбовців, мешканців Одещини. Таких у нас більш ніж 100 людей», – зазначила Ільяш.

Проєкт дошки вже є, наразі його узгоджують, додала пресофіцер.

За її словами, обласна державна адміністрація вже втретє подавала розпорядження про демонтаж барельєфа – раніше цього вимагали у 2016 і 2017 роках.

У 2016-му в Одесі в рамках виконання закону про декомунізацію перейменували в тому числі проспект імені маршала Жукова. Тепер він носити ім’я Небесної Сотні.

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