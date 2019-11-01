«Що будуть робити ляльководи?!» Арестович прогнозує, що у Зеленського не витримають нерви

Політичний експерт Олексій Арестович зробив новий прогноз щодо майбутнього президента Володимира Зеленського.

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook прокоментував аналітик інцидент у Тернополі, де Зеленському влаштували так званий «коридор ганьби».

За словами Арестовича, незабаром кількість таких моментів істотно зросте, тоді як сам Зеленський, як стверджують його соратники, вже втомився від негативу».

«Цікаво, чи знають ляльководи, що будуть робити, якщо лялечка зламається передчасно?» – зазначив експерт.

Також Арестович підкреслив, що нещодавно Зеленський призначив головою Тернопільської обласної адміністрації колишнього регіонала.

Нагадаємо, у п’ятницю, 1 листопада, президент Володимир Зеленський вирушив з візитом до Тернополя. У будівлі місцевої обладміністрації близько 200 активістів зустріли главу держави криками «ганьба». Зеленському поставили ряд запитань з приводу територіальної приналежності Криму і Донбасу, а також просили розібратися з інцидентом щодо колишнього добровольця АТО Яни Зінкевич.