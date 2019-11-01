Зеленський призначив голову Чернігівської ОДА: Що про нього відомо?

У п’ятницю, 1 листопада, президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Андрія Прокопенка головою Чернігівської ОДА. Про це повідомляється на сайті глави держави.

«Призначити Прокопенка Андрія Леонідовича головою Чернігівської обласної організації», — сказано в указі №794.

Нового голову ОДА представив під час робочої поїздки по Чернігівщині перший заступник голови ВП Сергій Трофимов. Він зачитав указ президента про призначення Прокопенко і вручив йому відповідне посвідчення. Той у свою чергу подякував за довіру і зазначив, що готовий до реалізації реформ.

Андрій Прокопенко народився 10 січня 1982 року. Закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Викладач філософських дисциплін».

У 2005 році — менеджер проектів на виборах до Московської міської думи. Одночасно з цим — менеджер відділу досліджень штабу партії БЮТ на виборах у ВР і Київський горосовет.

2009 — 2010 рік – голова групи політтехнологів кандидата в президенти України Юлії Тимошенко.

У 2010 році – глава виборчого штабу, на виборах мера Алушти і депутатів Верховної ради Криму.

2010 — 2011 рік – голова групи політтехнологів політичної партії «Грузинська партія» (Тбілісі).

2011 рік – голова Тольяттінського виборчого штабу на виборах в Державну Думу і Самарську обласну думу.

2012 — 2013 рік — директор департаменту комунікацій і корпоративних ЗМІ нафтової компанії «ТНК-ВР Менеджмент» (Росія). Одночасно – рада віце-президента цієї компанії.

2013 – глава виборчого штабу на виборах мера Воронеж і місцевих депутатів.

2014 – голова штабу на виборах до ВР в одномандатному окрузі в Чернігові. Його кандидат переміг. У тому ж році обраний депутатом обласної ради Чернігова.

У 2016 році склав повноваження депутата і знову став політтехнологом.

Має дружину Юлію, дочку Марію і сина Михайла.