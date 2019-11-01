В Україні декриміналізували проституцію ще 2006 року, а Яременко нічого не порушував, – юрист

Юрист, експерт «Експертного центру з прав людини» Євген Крапивін пояснивши, що в Україні проституцію декриміналізували ще 2006 року. Про це він заявив в етері програми «Нині вже» на hromadske.

«У нас залишилась кримінальна відповідальність за сутенерство, створення місць розпусти, так званих борделів і втягнення неповнолітніх у цю діяльність. Водночас, в кодексі про адмінправопорушення залишається стаття 181-1 (Заняття проституцією), яка передбачає смішний штраф від 85 до 170 гривень», — пояснив юрист.

За словами Крапивіна, у тієї ж годину це стаття «на практиці в доказуванні майже завжди закінчується нічим. «По-перше, адміністративне правопорушення не може бути вчинено в незакінченому вигляді, тобто готування чи замах. Як довести, що гроші були отримані, сексуальні послуги надані, я собі не уявляю…

По-друге, ці протоколи не розглядає суд, а виконавчі комітети при органаха місцевого самоврядування, які, знову ж таки, майже цю функцію не виконують», — заявив експерт. Юрист заявив, що за цих обставин притягнути людину до відповідальності неможливо. Крім того, за словами Крапивіна, «немає жодної співучасті у цьому правопорушенні.

«Тому, з юридичної точки зору, депутат Яременко нічого не порушував. Альо ця ситуація має дуже шкідливі неправові наслідки», — підкреслив юрист. Нагадаємо, народний депутат Богдан Яременко написавши заяву про складення повноважень голови комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

Однак піти з посади він хоче тільки після відповідного рішення фракції «Слуга народу».