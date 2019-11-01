Друг Путіна ніколи не зачаровував: Геращенко розкритикувала заяву Макрона про «українських бандах»

Народний депутат від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко розкритикувала Президента Франції Еммануеля Макрона за скандальне висловлювання про «українські банди». Про це Геращенко написала у Facebook.

«Макрон ніколи не чарував. Завжди дивувало стадо українських політиків, які намагалися йому наслідувати. Заява Макрона тим більш обурливо, що він є учасником нормандського формату і повинен особливо обережно добирати слова щодо України і українців. Охопленій війною, розв’язаною його ami (іншому – ред.) Путіним», – написала Геращенко.

На її думку, МЗС, Офіс президента і парламент повинні виступити з публічною заявою, щодо заяви Макрона.

«Сьогодні Україна захищає безпеку європейського континенту. І, незважаючи на війну, розв’язану РФ, і більш ніж півтора мільйона переселенців, ми не створили міграційних ризиків і криз для ЄС. Гірко, коли партнери дозволяють собі такі висловлювання», – написала Геращенко.

Нагадаємо, говорячи про нелегальної імміграції у Франції, Макрон заявив, що віддасть перевагу «легальних іммігрантів з Гвінеї або Кот-Д’івуар замість «нелегальних українських або болгарських банд».