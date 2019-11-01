Нефьодов: Хорошковський радить самому Богданові, а не мені

Голова Державної митної служби України Максим Нефьодов у студії «5 каналу» прокоментував останнє інтерв’ю керівника Офісу президента Андрея Богдана, в якому він заявивши, що одіозний Валерій Хорошковський нібито є куратором митниці, а сам Він – неефективний керівник.

«Хочу сказати, (Богдан – ред.) там дослівно каже, що пан Хорошковський радить саме йому, що робити з митницею. Це право Андрея Йосиповича –обирати собі радників. Якщо казати про мене – це, напевне, його власна думка. Він, з іншого боку, сказавши там, що я дуже чесна і професійна людина, тому я навіть не знаю, яким чином ставитися до цього», – зазначив чільник митниці.

Він уточнивши, що ставитися до цього як до «бажання Офісу президента бачіті зміни на митниці швидше». Що і сам цілком поділяє.

За словами Нефьодова, особисто із Хорошковським він зустрічався двічі за останній рік.

«Я живити у нього, що б він сказавши, що потрібно роботи для боротьби з контрабандою. Він дав мені одну пораду, як треба оцінювати коливання цін. Порада досить цікава. На цьому наше конкретно спілкування… більше години не було», – запевнив він.