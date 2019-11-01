Терористи обстріляли Золоте перед відводом військ

У мережі показали відео з місця обстрілу населеного пункту Золоте-4 на Донбасі, які були здійснені терористами «Л/ДНР» перед закінченням дзеркального розведення військ.

Ролик опублікував на YouTube-каналі «Останній блокпост – Ні капітуляції» ветеран полку «Азов» Сергій Тамарін

На кадрах видно позицію, яку залишили бійці ООС. Доброволець показав пошкодження на деревах, які були нанесені, по всій ймовірності, осколками снарядів. Також були зруйновані будинки цивільного населення.

В ОБСЄ, за словами Тамарина, обстріли проігнорували. За словами місцевих жителів, у міжнародній організації вважають, що це зробили не терористи, а «погризли бобри і подолбили дятли».