«І дороги ідеальні, і зарплата $4000»: Зеленському нагадали про невиконаних гучні обіцянки

Президенту України Володимиру Зеленському нагадали про обіцянку до 1 листопада привести українські дороги у відповідність до європейських стандартів.

Так, відповідний уривок з виступу глави держави показали на сторінці «Типовий Київ» у Facebook.

«До 1 листопада 2019 року українські дороги повинні відповідати європейським стандартам», – публічно заявляв президент. «Вже сьогодні дороги стали ідеальними. Ура!» – зіронізували в коментарі.

Українці приєдналися до обговорення. «Свинарчуки сидять, корупції немає, 4000$ зарплати, дороги ідеальні. Нарешті гідного президента обрали», «Час бідності закінчилося. Ура!», «Йому 42 і він вам не лох якийсь, Вам що реформ не вистачає», «Дочекалися. Вова, ти наша бубочка», «Ура, нас знову на*бали!» – написали в коментарях.

Знайшлися й ті, хто став на захист президента, зазначивши, що він нібито обіцяв не зробити, а лише дати доручення.