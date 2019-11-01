Рябошапка анонсував результати у справі Гандзюк

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що скоро оголосять важливу інформацію з розслідування нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк.

«У нас дуже хороші просування по цій справі. І, можливо, навіть наступного тижня ми щось зможемо повідомити суспільству», — сказав він.

Він зазначив, що з вересня 2019 року слідство по цій справі значно активізувалося. Генпрокурор запевнив, що «незабаром будуть результати».

Довідка: 31 липня 2018 року на радника мера Херсона Катерини Гандзюк напали біля під’їзду її будинку. Жінку облили кислотою. На початку листопада активістка померла через поліорганної недостатності та хімічних опіків 30-39% тіла.