«Він або тупий, або цинічне промосковське брехло»: Волонтер жорстко обізвав Сергія Сивохо

Волонтер, а також експерт українського інституту з прав людини, колишній керівник ГО «Український Легіон» Святослав Стеценко заявив про те, що слова чиновника з РНБО Сергія Сивохо про «войовничому меншості», яке хоче продовжувати війну – це свідчення того, що радник секретаря Ради національної безпеки і оборони України є «цинічним промосковським брехлом».

Як вдалося з’ясувати кореспондентам replyua.net він написав про це у соціальній мережі «Фейсбук». Зокрема, Стеценко підкреслив: «Друган пана президента Володимира Зеленського – пан Сергій Сивохо зневажливо висловився про «войовничому меншості» як за його оцінкою маргінальному прошарку на користь нібито більшості, яка за мир з агресором і окупантом». В цей же час волонтер додав: «Сивохо або тупий, або ж він є промосковським брехлом».

Стеценко також пояснив таку свою позицію з Сивохо наступним чином: «Я кажу так тому, що протистояння відбувається не між «більшістю», яка «за мир» і «меншиною», який готовий воювати за свою землю і незалежність своєї країни. Але у нас між тими протистояння йде, для кого свобода і гідність є головними невід’ємно пов’язаними цінностями, і між тими, для кого такими головними цінностями є особистий успіх, задоволення, і власний комфорт».