Гончарук самостійно сплатив власні візити в дві області

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук здійснив два робочих візиту по країні за власний рахунок.

Про це повідомили в секретаріаті Кабінету міністрів України у відповідь на інформаційний запит, передає 112.ua.

За їх даними, прем’єр за власні гроші відвідував Чернівецьку та Закарпатську області.

«За інформацією Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету міністрів, бюджетні кошти на забезпечення прем’єр-міністра України Гончарука під час зазначених робочих візитів не передбачалися і не витрачалися», — зазначено у відповіді.

Також у відомстві повідомили, що з моменту призначення, 30 серпня, і по 31 жовтня 2019 року Гончарук не був у відпустці.