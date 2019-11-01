Путін зриває зустріч із Зеленським, з’явилася заява

Росія намагається зірвати зустріч Володимира Зеленського з Володимиром Путіним

Про це під час прес-конференції заявив глава МЗС України Вадим Пристайко. За його словами, Москва активно намагається перешкоджати проведенню зустрічі лідерів «нормандського формату».

Міністр пояснив, що Росія робить це з допомогою обстрілу Петровського» в Донецькій області, де має пройти розведення сил. Пристайко нагадав про те, що українська сторона вже виконала цілий ряд домовленостей – погодила «формулу Штайнмайера», відвела сили в Станиці Луганській та в районі Золотого, а зараз готується до відведення і в Петровському.

На думку Пристайко, безперервні обстріли в районі Петровського свідчать про те, що російська сторона не зацікавлена у виконанні всіх домовленостей і таким чином намагається зірвати зустріч.

«На жаль, обстріли як раз свідчать про те, що одна зі сторін не хоче цього кроку, оскільки він є останнім перед зустріччю», — заявив міністр.

Він підкреслив, що в даний момент проведення зустрічі в «нормандському форматі» залежить від дій Росії.