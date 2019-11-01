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Мурал «Мотороле»: Ліквідованого бойовика тепер видно на підлогу Донецька

01.11.2019

На території непідконтрольного українському уряду Донецька завершилися художні роботи по створенню мурала, який був присвячений «герою Донецької народної республіки» Арсену Павлову «Мотороле». Як інформує replyua.net відповідні фотографії були опубліковані в місцевих ЗМІ.

Так, відомо, що великий портрет фарбами «Мотороли» був намальований на стіні четырнадцатиэтажного житлові будинки в Калінінському районі Донецька на перетині проспекту Леніна і вулиці Марії Ульянової. У повідомленні наголошується, що твір займає висоту в шість поверхів будинку, а його площа сягає 150 квадратних метрів.

Для виконання роботи треба було одинадцять днів. Малювали портрет «Мотороле» десять чоловік, а фарби на це пішло сорок п’ять літрів фасадної, тридцять літрів акрилового лаку, а також 70 аерозольних балонів. Як відомо, громадянин Російської Федерації Арсеній Павлов незаконно перетнув держкордон Росії і України в 2014 році. Він брав участь у бойових діях проти Збройних сил України у Слов’янську, районі ДАП, Іловайські… Він був командиром одного з підрозділів НВФ «Спарта». Загинув «Моторола» в Донецьку, 16 жовтня 2016 року в результаті вибуху в під’їзді будинку, де він проживав.

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