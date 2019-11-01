«Три дні поспіль гинуть терористи»: На Донеччині ліквідовано «Звір»

Гібридна армія Російської Федерації протягом останніх трьох днів несе важкі летальні втрати на Донбасі. Зокрема, в числі загиблих терористів числиться і відомий командир на прізвисько «Звір». Командування «Донецької народної республіки» мовчить про втрати, а самі терористи цим мовчанням дуже незадоволені.

Терористи самопроголошеної «ДНР» в своїх акаунтах в соціальних мережах скаржаться, що за останні три дні вони несуть важкі втрати в зоні ООС. У паблике сепаратистів «Ми – Донецька Петрівка!» говориться: «Укр**и позавчора по машині з ПТУРа впороли 3 «200-х» і 1 «300-й», вчора санітарний автомобіль 3 «300» і сьогодні». Крім того, вони також уточнили, що там, серед інших, був ліквідований командир роти 1-ї ОСМБр «ДНР» («1-а Слов’янська») на прізвисько Звір. «Був одним з кращих ротні «1-й Слов’янської». Інфа підтверджується».

Варто відзначити, що раніше ми вже повідомляли про те, що в прес-центрі штабу ООС розповіли, що всі звинувачення з боку терористів стосовно того, що Збройні сили України обстріляли їх санітарну машину з ПТУР є байками і не відповідають дійсності. А історія про дитину, який потребував госпіталізації, є з ряду вже звичних фантазій Росії.