Юсупова: адже він не дурний, але ось це «А чому б і ні, такий шанс буває раз в житті..», зіграло з ним злий жарт

Відео, де мешканці Тернополя з криками «Ганьба!» проводжають президента Зеленського, який швидко йде до проходу, перелякано озираючись по сторонах, продовжує збільшувати кількість переглядів. Це меседж про те, що лаври вже закінчилися, прийшла дійсність, так і платіжки скоро прийдуть і буде влади по самі вуха лайна.

Про це у своєму блозі пише волонтер і блогер Наталія Юсупова.

Вона зазначає, звичайно ж, зараз набіжать прихильники президента і розкажуть, що це були заробітчани і Порошенко всім заплатив, але ця казка вже не працює, люди починають потихеньку розуміти, що відбувається і що обіцяного раю не буде. Найцікавіше, що була ж у людини є улюблена робота, успіх, аншлаги, великі доходи, слава, але немає, захотілося бути президентом. Жадібність завжди губить людей. Наталія Юсупова зазначає, вона поставилася з розумінням, якщо б був досвід роботи в держструктурах, фінансових або інвестиційних фондах, та хоч би в жеку працював, ну хоч громадським діячем або активістом, але нічого такого не було.



Блогер зазначає, ідея була не як витягнути країну з страхіття війни, на українських умовах, ні, ідея полягала в тому, щоб поставити маріонетку, яким можна керувати як хочеться. Ну, не розуміє людина як керувати державою, це складно навіть для самих розумних, а по обличчю було видно, що він сумнівався, але марнославство захлеснуло здоровий глузд.

Адже він не дурний, але ось це «А чому б і ні, такий шанс буває раз в житті..», зіграло з народним кумиром Володимиром Зеленським злий жарт. Потім ті, хто вмовили просто використовують його і викинуть, а самі сухі з води вийдуть, і все. Жив собі спокійно, а зараз небезпечно, страшно і прогнози не тішать.