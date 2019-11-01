Блогер про заяву Яременко: більш бридкого й огидного цепляния за посаду я в своєму житті не бачив

Сергій Марченко у своєму блозі пише про те, що Богдан Яременко перевернув все догори дригом. Раніше було стійке переконання, що викликати дівчат легкої поведінки прямо з Верховної Ради – це гидко. Подвійно гидко, якщо ти одружений. Втричі, якщо розумієш, що ти публічна персона і про це можуть дізнатися твої діти, але все одно моніториш повій під камерами журналістів.

Блогер пише, ще не гидко подати після скандалу у відставку за власним бажанням, щоб не ганьбити свою партію. Гидко вибачитися перед начальством, але і не подумати вибачатися перед виборцями, які цього персонажа вибрали. Не знімати повій вибрали, до речі. Здавалося б, все бридке, що могло статися, сталося і Богдан Яременко може розслабитися, але, як виявилося, немає.

За словами Марченко, старші товариші по партії змусили-таки шалуна подати у відставку. Але Яременко б не б не Яременко, якщо б не придумав чергову хитрість. Він написав пост у Facebook нібито, анонсуючи свою відставку, яка ще під питанням, тому що він готовий написати заяву, але тільки після того, як на те буде воля керівництва «Слуги народу», адже фракція призначала, фракції і знімати. Блогер підкреслює, більш бридкого й огидного цепляния за посаду він у своєму житті не бачив. Еталонна гидоту і мерзота.