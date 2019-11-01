«Це правильна відповідь волонтерів та добровольців»: Петро Порошенко похвалив рішення Володимира Зеленського

Колишній президент української держави Петро Порошенко, а нині голова політичної сили «Європейська солідарність» зазначив, що дії нинішнього президента української держави Володимира Зеленського за «декларацію тих «червоних ліній», які він не має право перетнути». Про це п’ятий глава держави заявив під час свого виступу на форумі безпеки, у Львові-2019.

Таким чином, колишній Верховний Головнокомандувач Збройних сил України підкреслив: «Це дуже правильний відповідь на всі поведені волонтерами, воїнами, а також волонтерами акції «Ні капітуляції», так як це є кроком для єдності держави». Екс-президент також додав, що Російська Федерація дуже підступна країна. За його словами, Кремль буде всіляко робити все можливе для того, щоб руйнувати єдність держав-членів Альянсу».

Петро Олексійович наостанок заявив: «Російський президент Володимир Путін буде їздити в Угорщину. Він також буде вести окремі переговори з Данією про підписання угоди про «Північному потоці – 2». З Макроном він також окремо вести переговори. Подивіться, скільки всього сталося за останні тижні. І це ще не все. Ні єдиного шансу залишити Путіну ми просто не маємо права. Тому що зараз під парасолькою розведення військ складеться враження – мовляв, Росія вже все зробила, навіщо ж ми санкції зберігаємо проти неї».