Мартиненко: Яременко пішов у контратаку і «загинув»

У політтехнологів є один гострий порада політикам потрібно не виправдовуватися, а контратакувати. Тобто, коли на когось з політиків «наїжджають», то не потрібно погоджуватися з обвинуваченнями, а навпаки – йти в контратаку.

Сьогодні ми все це побачили на практиці з нардепом від «Слуги народу» Богданом Яременко, коли чоловік пішов в контратаку і «загинув» в політичному сенсі цього слова. Як передає replyua.net таку думку в ефірі одного з телеканалів висловив гендиректор «Інтерфакс-Україна» Олександр Мартиненко, коментуючи заяву Яременко про відставку.

Зазначимо, сьогодні вдень нардеп Сергій Рахманін виступив у Верховній Раді від імені трьох фракцій «Голоси», «Європейської Солідарності» і «Батьківщини», вимагаючи від «Слуги народу» зняти з посади голови комітету з зовнішньої політики Богдана Яременка. Переосмисливши все нардеп сам вирішив повідомити про свою відставку, але при цьому додав, що остаточне рішення буде приймати фракція, тому що вона його призначала.

Олександр Мартиненко вважає, що Яременко потрібно було написати заяву на звільнення з посади голови комітету, як тільки виник скандал, а не загострювати ситуацію. Такий хід зіграв би на руку Яременко, він би і далі був нардепом і через 10 днів про все б вже забули.