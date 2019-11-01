Зеленський розкрив дані про масштабну корупцію в «Укрспирті»

У «тіні» перебуває більше половини виробництва державного підприємства «Укрспирт», яке готують до приватизації.

Відзначається, що під час наради з питань розвитку спиртової галузі України в рамках поїздки в Тернопільську область, такі статистичні дані озвучив президент України Володимир Зеленський.

«Така у мене є статистика, ви скажете, так це чи ні, тобто більше половини, 55% виробництва зараз «Укрспирту» у тіні, державні заводи контролюються кримінальними угрупованнями більше 10 років», — сказав президент.

Заступник керівника Офісу президента Юлія Ковалів також зазначила, що починаючи з 2016 року, фінансовий результат «Укрспирту» зменшився майже в п’ять разів.

За її словами, на сплату податків це також впливає. «Якщо податок на прибуток «Укрспирт» платив в 2016 році майже 30 млн, то в 2018 році жодної копійки податку на прибуток найбільший державний спиртовий монополіст не сплатив до бюджету», – підкреслила вона.

Ковалів також сказала, що державний і місцеві бюджети з-за нелегальний ринок спирту, щорічно недоотримує 8 млрд гривень.