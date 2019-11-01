У Раду внесли законопроект про скасування адміністративної відповідальності за самогоноваріння

Група депутатів фракції «Слуга народу» зареєструвала законопроект про скасування адміністративної відповідальності за самогоноваріння.

Законопроект №2371 про «внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо скасування правової норми, яка передбачає відповідальність за самогоноваріння)» внесли до Ради депутати від «Слуги народу» Володимир Ватрас, Олександр Федієнко, Роман Соха, Анатолій Костюх, Ігор Фріс, Микола Стефанчук.

Текст закону на сайті парламенту відсутній.

Згідно ст. 176 Кодексу про адміністративні правопорушення, виготовлення самогону без мети збуту карається штрафом від 3 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51-170 грн).

У 2012 році депутати Верховної Ради вже голосували за проект, який повинен був дозволити виготовлення самогону без мети збуту. Ініціаторами законопроекту виступили депутати з «Партії регіонів». За документ у першому читанні тоді проголосувало 35 депутатів з 226 мінімально необхідних.

А ось за виготовлення з метою зберігання і збуту передбачена кримінальна відповідальність.

Частка алкогольних напоїв і тютюнових виробів у нашій країні дуже висока — 8,3%. Це істотно більше, ніж відповідний показник у сусідніх країнах (Росія — 5,7%, Білорусі — 5,5, Молдова — 3,3%), але відповідає рівню багатьох країн — членів ЄС, де такі витрати можуть перевищувати 9% сімейного бюджету.

Про це у своїй статті для ZN.UA пишуть Юхименко Тетяна і Ольга Погарська, департамент монетарної політики та економічного аналізу НБУ «Експертна платформа». На їх думку, це пояснюється високими темпами зростання цін на тютюнові вироби в Україні, що викликано поетапним підвищенням акцизів на них.