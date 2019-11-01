«Україна – країна холопів!» Портников жорстко розніс прихильників Росії і дав пораду патріотам

Українські патріоти повинні захистити свою державу від малоросійських холопів і російських шовіністів заради майбутнього країни.

Про це у своєму Telegram-каналі пише журналіст Віталій Портников.

За його словами, український патріот і російський шовініст не мають нічого спільного, проте об’єднує їх лише одне – негативне ставлення до «малоросійського холопу». Російські шовіністи бачать в таких «холопів» лише інструмент для досягнення своїх цілей, проте ніякої поваги до них не відчувають.

Перед українським патріотом, вважає журналіст, стоїть складна місія – йому доводиться жертвувати своїм життям і долею, щоб холоп, його співвітчизник, жив в безпеці в Україні. А холоп цього не помічає. Втім, незважаючи на це, українець повинен і надалі боротися за свою країну.

«Необхідно просто тому, що ця країна – Україна», — додав Портніков, підкресливши, що в майбутньому діти тих, хто виступає на боці агресора, будуть вважати позицію своїх батьків справжньою ганьбою.