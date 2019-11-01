«4G LTE випромінювання небезпечні»: Отримані дані, що мобільні телефони можуть призводити до розвитку раку

За запевненнями вчених зі Сполучених Штатів Америки, є думка, що мобільна техніка, що використовує швидкісний інтернет 4G і LTE сигналом, може призводити до утворення відразу декількох видів раку.

Як кажуть дослідники, до такого висновку вдалося прийти після численних експериментів проведених на гризунах. Вчені з США зробили приголомшливу заяву, згідно з яким сучасні смартфони можуть призводити до значних проблем зі здоров’ям.

Для того, щоб провести свої експерименти, наукові діячі вирішили скористатися спеціально вирощеними гризунами. Вони були схильні до впливу випромінювання смартфонів. За твердженнями вчених, у гризунів помітно частіше почали з’являтися пухлини, ніж у випадку, коли хвилі з мобільних телефонів не подавалися. Але варто зауважити той факт, що якась зв’язок між подаються хвилями була виявлена лише у випадку з самцями щурів. У той же час, якщо брати до уваги самок, то у них такого зв’язку виявлено не було. Тому експеримент вважається досить дивним з точки зору отриманих результатів. Ясна річ, що експерименти триватимуть.

Раніше вже було кілька експериментів, що проводяться в цій області. Жоден з них не був завершений успішно. Є безліч критиків, які виступають за те, що експерименти проводяться в неправильних умовах, коли радіохвилі подаються не так, як повинні. Тому що розміри щурів важко порівнювати з тілом здорової людини. Тому ще не можна робити гучної заяви про те, що смартфони мають безпосередній вплив на розвиток раку, якщо використовувати їх на постійній основі. Але оскільки розмови навколо цієї теми не дають спокою людям, то якась зв’язок виразно все ж існує.