«А де Путін?» Москаль розповів про дивну ситуацію на виборах в Раду

Колишній голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль розповів веселу історію, як у 2014 році «допоміг» зіпсувати бюлетені на виборах бабусям, які хотіли голосувати за президента РФ Володимира Путіна.

Витяг з його інтерв’ю журналістці Яніні Соколової опублікував «5 канал», давши обіцянку незабаром показати весь випуск програми «Рандеву»

«Я приходжу в 2014 році на вибори у Верховну Раду України. Такі крики. Бабусь штук 20», – поділився він. На питання, що відбувається, пенсіонерки відповіли йому: «Що за бюлетень? Де Путін?»

Москаль вирішив підіграти і запитав у голови дільничної комісії, де ж ім’я Путіна. «Та він не балотується», – прозвучало у відповідь.

«Як, кажу, він на всіх виборах балотується. Бабусі, не засмучуйтеся, візьміть ручки і допишіть в кінці «Путін Ст. Ст.» і поставте галочку. Що значить зіпсую бюлетені? Ану не дурій людей», – з посмішкою сказав він, так і не закінчивши, вдалася його витівка».

Пошматувало 😂 Вибачте, не стримались.

А повністю почути, що смалив🔥 Геннадій #Москаль у #Рандеву з @IaninaSokolova можна буде тут: https://t.co/2VsCHDx1Qe#Сивохо #Зеленський #Донбас pic.twitter.com/J0yGRxJWFu

— 5 канал 🇺🇦🇪🇺 (@5channel) November 1, 2019